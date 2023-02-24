بعد أسبوعين من إصدارها.. إيرادات لعبة فيديو هاري بوتر تقارب المليار دولار

أعلنت شركة Discovery عن بيع 12 مليون نسخة من لعبة فيديو هاري بوتر بعد أسبوعين فقط من إصدارها.

ويشير موقع Business Insider الأمريكي إلى أن هذا يمثل عائدات تزيد عن 850 مليون دولار.

ويمثل هذا أكبر إطلاق عالمي لشركة ألعاب الفيديو المملوكة لشركة Warner Bros. Discovery. حيث سجلت لعبة لعب الأدوار “Harry Potter” أيضًا الرقم القياسي لـTwitch للألعاب الفردية مع 1.28 مليون مشاهد متزامن عند الإطلاق.

وتم تطوير “Hogwarts Legacy” بواسطة Avalanche Software ونشرته Warner Bros. Games تحت علامة Portkey Games الخاصة بها. وهي تتميز بقصة أصلية تم تقديمها لأول مرة في كتب “Harry Potter” التي تضع اللاعبين في قلب مغامراتهم الخاصة في Wizarding World.

وتدور أحداث اللعبة في القرن التاسع عشر، وتدعو اللاعبين للانطلاق في رحلة ملحمية كطالب في السنة الخامسة في هوجورتس. موهوبًا بقدرة نادرة على الاستفادة من السحر القديم والقوي.

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