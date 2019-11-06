بعد أسبوعين من المقاطعة.. استئناف العمل القضائي بالمحاكم

تم اليوم الأربعاء، استئناف العمل القضائي، حيث افتتحت قاعات المحاكمة أبوابها أمام المواطنين، بالإضافة الى استئناف الجلسات.

وينتظر أن يلتحق القضاة بعملهم، بعد مقاطعة دامت لأكثر من أسبوع، بسبب الإضراب.

وقد بوشر العمل القضائي قبل يومين، لكن الجلسات والمحاكمات أجلت الى تواريخ لاحقة، لإعادة جدولة القضايا من جديد، وإعادة المحاكمات.

للتذكير، فقد أعلنت النقابة الوطنية للقضاة عن قرارها بوقف الإضراب الذي دعت إليه وشل عددا كبيرا من المحاكم، طيلة أسبوعين.

وقالت نقابة القضاة في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن مقاطعة العمل القضائي قد تقرر وقفه.

وصدر القرار، إثر لقاء جمع النقابة مع الأمين العام لوزارة العدل، وحضره رئيس المحكمة العليا كوسيط ورئيس اتحاد منظمات المحامين.

وتضمن بيان نقابة القضاة بعض أوجه الاتفاق الذي قاد إلى وقف إضراب القضاة.

وفي هذا الإطار، قال البيان إنه تقرر فتح ورشة عمل تعنى بدراسة كيفيات تكريس مطلب استقلالية القضاء نصا وممارسة.

وستضم الورشة كل الجهات المعنية، لإثراء النصوص المرتبطة بالمطلب وإعداد مشاريع بذلك.