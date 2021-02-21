بعد أسبوع من إختفائه بوهران.. العثور على القاصر عبد الرحمان في عنابة

تمكنت ليلة أمس عناصر أمن عنابة من العثور على القاصر عبد الرحمان المختفي منذ أسبوع في ظروف غامضة في وهران.

وحسبما أفادت به عائلته “للنهار”، فإن القاصر مصرف عبد الرحمان تم العثور عليه ليلة أمس بولاية عنابة من طرف الأمن الوطني.

وكانت عناصر الأمن قد راودتهم شكوك بخصوصه قبل اقتياده إلى مقر الأمن للتحقق من هويته، ليكتشف أنه محل بحث.

وقد أبلغت مصالح الأمن الوطني لعنابة عائلته من أجل إستلامه خاصة وأن العائلة تبحث عن إبنها منذ الثلاثاء الفارط.

للإشارة وحسب تصريحات عائلته فإن القاصر كان قد غادر يوم الثلاثاء المنزل العائلي للإلتحاق بثانويته قبل إختفائه الغامض.