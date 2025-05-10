بعد أسبوع من وفاة زوجها.. كارول سماحة تعود لنشاطها الفني

قرّرت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، أن تعود إلى المسرح، وتستأنف نشاطها الفني، إستجابة لوصية زوجها الراحل الذي توفي قبل أيام.

وأعلنت كارول، مساء أمس، عبر حسابها الخاص على منصة إكس، عن موعد عودتها إلى المسرح من خلال مسرحية “كلو مسموح”.

وكتبت كارول سماحة : “المسيرة بعدا مستمرة، بوجع… بس بإيمان كبير”، في خطوة تعكس قوة الإرادة والالتزام المهني.

وأضافت كارول: “رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم عيشها… عندي مسؤولية وإلتزام كبير تجاه فريق عمل و70 فنان على المسرح”.

كما أكدت أن عودتها هذه تأتي تنفيذاً لوصية زوجها الراحل، قائلة: “هذه كانت وصية زوجي وليد، إنه مهما يحصل يجب أن أكمل العمل”.

هذا وأعلنت كارول، عن مواعيد عروضها المسرحية قائلة: “افتتاح مسرحية كلو مسموح رح يكون نهار الاثنين والثلاثاء 12 و13 ماي. ونكمل العروض أيام 15 و16 و17 ماي على مسرح كازينو لبنان.

وساند نجوم لبنان، كارول سماحة، وبعثوا لها رسائل دعم في عزاء زوجها وليد مصطفى.

وحرصت كارول يوم الخميس على توجيه رسالة شكر من القلب لكل من وقف إلى جانبها في محنتها.

وكتبت عبر إكس: “أشكر كل حدا عزاني، حضر، اتصل، أو بعتلي كلمة طيبة، من أهلي ورفقاتي. من النجوم والإعلاميين والصحفيين، محبتكن قوتني وكنتوا سند بهذا الوجع الكبير”.

وكانت كارول قد استقبلت المُعزّين بوفاة زوجها في مصر يوم الإثنين الماضي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد. وسط حضور لافت من النجوم والإعلاميين.

قبل أن تعود إلى لبنان لتستقبل المعزّين مجدداً يوم الخميس، بمشاركة واسعة من الأصدقاء والفنانين.