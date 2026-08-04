بعد أشهر تحت الأنقاض.. غزة تشيّع 112 شهيدًا

تم اليوم الثلاثاء تشييع جثامين 112 شهيدًا من عائلتي أبو شريعة والحساينة، بعد انتشالهم من تحت الأنقاض. في مشهد أعاد إلى الواجهة واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن الشهداء الذين جرى تشييعهم كانوا من ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي “الصبرة” جنوب مدينة غزة، يوم 22 نوفمبر 2023.

وأوضح فتوح، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال دمرت آنذاك مربعًا سكنيًا كاملًا بالأحزمة النارية، قبل أن تمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إلى الضحايا، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة المجزرة إلى 308 شهداء، بينهم 44 طفلًا و37 امرأة، إضافة إلى عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الجريمة تمثل “دليلًا دامغًا” على بشاعة حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وعلى حجم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وشدد فتوح على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، مؤكدًا أن ما جرى يستوجب وضع حد للإفلات من العقاب.