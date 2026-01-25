بعد أشهر من اعتدائها عليه.. “وحيدة قروج” تقاضي مناجيرها بتهمة الابتزاز

أجّلت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأحد، لتاريخ 15 فيفري المقبل محاكمة مناجير عارضة الأزياء وملكة جمال الجزائر سابقا “وحيدة قروج” الذي سبق أن تعرض لاعتداء من طرفها رفقة شقيقها في فيديو عرف رواجا واسعا قبل أشهر على السوشال ميديا. وتم إدانة فيه كل من “وحيدة قروج” وشقيقها بأحكام سالبة للحرية.

حيث يتابع مناجيرها في قضية الحال كمتهم في مواجهة وحيدة قروج التي ستمثُل كضحية، وذلك بعد شكوى موازية قيّدتها ضده السالف ذكرها تتهمه بخيانة الأمانة، التهديد بالابتزاز والتشهير.

في وقائع بررت فيها سابقا حادثة الاعتداء عليه، والتي جاء فيها أنها اكتشفت انشاءه لحساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم من خلاله بالتواصل مع مؤثرين معارضين بالخارج. وينشر أخبارا كاذبة عنها و عن زوجها ويطعن في سمعتها. بالإضافة كذلك إلى اتهامها له بابتزازها وتهديدها، كما اتهمته بخيانة الأمانة من خلال سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 120 مليون سنتيم من العائدات الإشهارية.

هذا وتجدر الإشارة أن الضحية في قضية الحال متواجدة بالمؤسسة العقابية بالبليدة تقضي عقوبتها عن ملف الاعتداء.

في انتظار ما ستكشف عنه من جلسة المحاكمة المقررة لاحقا حول تفاصيل المتابعة القضائية الحالية ضد المتهم.