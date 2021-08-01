بعد أشهر من انفصالها.. خطوبة نيللي كريم وهذه هوية العريس

ارتطبت الفنانة المصرية نيللي كريم، مجددا، بعد 4 أشهر من إعلان إنفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام.

وحسب موقع “الفن”، أكدت نيللي هذه الأخبار في تصريحات لصحيفة “الوطن”، مشيرة إلى إنه لم يتم تحديد .موعد الزواج بعد

وكشفت نيللي عن هوية عريسها، وهو هشام عاشور، نجم الإسكواش السابق، وشقيق اللاعب رامي عاشور، كما انتشرت صور لها معه.

وإحتفلت نيللي بخطوبتها على هشام بحضور العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، وفضلا التكتم لحين موعد عقد القران.

وكان هشام من ضمن أمهر لاعبي الإسكواش في العالم، ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة، وبعد إعتزاله أقام في الولايات المتحدة الأميركية وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وشارك هشام عاشور، في أعمال فنية بهوليود، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل “حرب أهلية”، مع الممثلة المصرية يسرا.

وكانت نيللي في السابق تزوجت من رجل من خارج الوسط الفني، ولديها منه كريم ويوسف، وبعد انفصالها عنه تزوجت من اخصائي التغذية د. هاني أبو النجا عام 2004 وانجبت منه سيليا وكندة ثم انفصلت عنه في عام 2015.