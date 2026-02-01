بعد أكثر من عام ونصف.. بدء تشغيل معبر رفح

بدأ تشغيل معبر رفح البري بشكل تجريبي، اليوم الأحد، بعد أكثر من عام ونصف العام من الإغلاق شبه الكامل.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، أن المعبر سيشهد “تشغيلا تجريبيا” هذا الأحد. لتسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

وأكد عثمان أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو ضمان فتح المعبر في الاتجاهين، بما يسمح بدخول وخروج السكان بسلاسة.

وشدد عثمان على أن المرجعية القانونية لعمل الاتحاد الأوروبي في معبر رفح مرتبطة بالاتفاقيات السابقة، ولا سيما “اتفاقية 2005”.

مشيراً إلى أن دوره يتركز في الجانب الرقابي لضمان تنفيذ المعايير المتفق عليها.

وفي السابع من ماي 2024، توغل جيش الاحتلال الصهيوني داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني وأغلقه بالكامل. ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.