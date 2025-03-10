بعد أكثر من عقدين على إطلاقه.. إغلاق تطبيق سكايب

قررت عملاق التكنولوجيا في أمريكا، شركة “مايكروسوفت”، إيقاف تشغيل تطبيق “”سكايب” بحلول ماي 2025، بعد أكثر من عقدين على إطلاقه.

وجاء في منشور للشركة عبر منصة “إكس”، أن “المستخدمين سيتمكنون خلال الفترة المقبلة من الانتقال إلى خدمة مايكروسوفت تيمز فري باستخدام نفس حسابات “سكايب”. مما يضمن استمرار الوصول إلى المحادثات وقوائم الاتصال.

ويعود تاريخ “سكايب” إلى عام 2003، عندما أطلقه رائدا الأعمال السويدي نيكلاس زينستروم والدنماركي يانوس فريس من لوكسمبورغ.

وأحدث التطبيق ثورة في عالم الاتصالات عبر الإنترنت، حيث وفر إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية دولية دون الحاجة إلى دفع الرسوم المرتفعة للاتصالات التقليدية.

كما أتاح لمستخدميه الاتصال بالهواتف الأرضية والمحمولة عبر خدمة مدفوعة.

واستحوذت مايكروسوفت، على التطبيق عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار، ودمجته في نظام تطبيقاتها لأجهزة الكمبيوتر المكتبي.

ومع إطلاقها لمنصة “مايكروسوفت تيمز” في 2017، بدأ “سكايب” يفقد حصته السوقية لصالح منصات أخرى مثل “زووم”” و”واتساب”.