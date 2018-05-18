بعد أمريكا وغواتيمالا.. باراغواي تستعدّ لنقل سفارتها للقدس

أعلنت باراغواي عزمها افتتاح سفارتها بالقدس في الأيام المقبلة، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة وغواتيمالا.

ووفقا لوكالة “فرانس برس”، فإن وزير خارجية باراغواي، “إلاديو لويزاغا”، الخميس لم يحدد الوزير موعد الافتتاح، لكن مصادر غير رسمية قالت قد يتم ذلك الثلاثاء المقبل.

بحضور رئيس باراغواي، “هوراسيو كارتس”.

وقال الوزير في حديث إذاعي: “إن الرئيس خطّط لهذا القرار قبل نحو ثمانية أشهر، لقد ناقشناه وقد حان الوقت الآن”.

وأشار إلى أن رئيس باراغواي اتخذ قراره هذا على إثر زيارة له في جويلية 2016 إلى “إسرائيل”

وأضاف: “إن هذا القرار لا علاقة له بقرار حكومات أخرى فعلت الشيء نفسه”.

غير أنه شدّد على أن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لا يمنع باراغواي من إقامة علاقة “قوية ووثيقة جداً” مع فلسطين

وبذلك تصبح باراغواي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية بعد غواتيمالا تحذو حذو الولايات المتحدة.

التي قرّر رئيسها، دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده إلى القدس، وتوقّع لويزاغا أن تُقدم بلدان أخرى أيضاً على الخطوة نفسها.

وكان ترامب أعلن في ديسمبر 2017، قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل”، قبل أنّ يطبّق القرار منتصف الشهر الجاري