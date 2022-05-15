بعد أن أبدت رغبة الانضمام إلى الناتو.. بوتين يقطع الكهرباء عن فنلندا

أعلنت فنلندا عزمها تقديم طلب انضمام إلى الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة دون تأخير. مع توقع إعلان الترشح، اليوم الأحد، لتمهد الطريق أمام نمو الحلف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت أن تخلّي فنلندا عن سياسة الحياد العسكري سيكون خاطئًا. لأنه لا توجد أي مخاطر على أمنها.

كما حذّر من أن هذا التغيير قد يؤثر سلبًا على العلاقات الروسية الفنلندية ذات المنفعة المتبادلة. التي جرى بناؤها على مدى سنين طويلة بروح حسن الجوار والتعاون والشراكة.

وتوقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا، ليل الجمعة السبت. عقب إعلان بهذا الصدد من شركة التزويد الروسية، وفق مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تيمو كوكونن المسؤول في شركة تشغيل شبكة الكهرباء (فينغريد). قوله إن الصادرات من روسيا إلى فنلندا عند الصفر حاليًا.

وذكرت شركة راو نورديك التابعة للمجموعة الروسية (إنتراو) في هلسنكي أن سبب التعليق مرتبط بفواتير غير مدفوعة لوحظت منذ أسبوع. ولم تحدد الأسباب الدقيقة لذلك.

وقالت فنلندا -التي تفصلها حدود طولها 1300 كيلومتر عن روسيا إنها تتوقع إجراءات مثل هجمات إلكترونية أو انتهاكات حدودية.

وإلى جانب الرفض الروسي، أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. الذي يضم حاليًا 30 دولة بما فيها تركيا.

وبما أن الإجماع مطلوب، تجد أنقرة نفسها في وضع يسمح لها بعرقلة العملية. بينما قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إنه يتوقع قبول الدولتين الاسكندنافيتين.

ويُفترض أن تتخذ السويد أيضًا قرارًا في الأيام القليلة المقبلة بشأن احتمال تقديم طلب الانضمام إلى الحلف. بعد أن يزيل اجتماع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم العقبة الأخيرة قبل الإعلان.

وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية “نأمل أن نتمكن من إرسال ترشيحنا مع السويد خلال الأسبوع”. وأضافت “لديهم إجراءاتهم الخاصة بهم ولكن آمل أن نتخذ قرارينا في وقت واحد”.

وسيجتمع البرلمان الفنلندي الاثنين المقبل، ليصوت نوابه الـ200 -بكثافة مرجَّحة- على تقديم طلب الانضمام إلى الناتو.