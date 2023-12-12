بعد أن أحدثت منشوراتها ضجة.. زارا تعتذر وتسحب الصور

أظهرت سلسلة من الصور نشرتها العلامة التجارية زارا على موقع إنستغرام. أنقاضاً وتماثيل عرض أزياء جامدة في أكياس. شبهها بعض مستخدمي الإنترنت بالمشهد المروع في إشارة إلى مصير الفلسطينيين في غزة.

وحذفت العلامة التجارية الإسبانية للملابس الجاهزة يوم الاثنين حملة ترويجية من شبكاتها الاجتماعية تسمى “السترة”.

وأحدثت هذه السلسلة من الصور التي تظهر عارضات أزياء في ورشة عمل. سيلا من التعليقات السلبية والدعوات للمقاطعة بمجرد نشرها على الإنترنت في نهاية هذا الأسبوع.

وكانت العلامة التجارية لمجموعة إنديتكس هدفاً للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين. الذين رأوا في الصور المنشورة على الإنترنت شكلاً من أشكال المعالجة الساخرة. لمصير سكان قطاع غزة أو على الأقل “رمزية غير مقبولة” لبعض مستخدمي الإنترنت الغاضبين.

وتظهر في الصور العارضات داخل ورشة عمل وسط ما يشبه الركام. وعلى إحداها، تحمل امرأة تمثال عرض غير حي في حقيبة أو قطعة قماش بيضاء. مستذكرة، بحسب مستخدمي الإنترنت المصدومين، صور الجثث من الصراع في الشرق الأوسط.

وبعد يومين على الإنترنت، تم حذف سلسلة الصور أخيرًا من إنستغرام وأرسلت زارا رسالة تفسيرية.

“تحتوي الحملة، التي تم تصميمها في جويلية وتم تصويرها في سبتمبر. على سلسلة من الصور لمنحوتات غير مكتملة في استوديو النحاتين. وتم إنشاؤها بهدف تقديم الملابس المصنوعة يدويًا في سياق فني. ولسوء الحظ، شعر بعض العملاء بالإهانة من هذه الصور و فرأيت فيهم شيئا بعيدا جدا عن المقصود. نتأسف لعدم الفهم هذا ونؤكد من جديد احترامنا العميق للجميع”.