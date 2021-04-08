بعد أن أحدث شعرها ضجة عالمية.. شاهد الصورة التقريبية للملكة تي

قام شاب مصري والمدعو فريد سامي الزارو، بتصميم صور محاكاة للشكل الطبيعي للملكة تي والملكة نفرتيتي.

واستخدم الشاب برنامج الفوتوشوب للوصول ولو بالتقريب الى الشكل الذي كانت عليه الملكة تي، والذي انتشر على صفحات الفيس بوك.

قال “فريد” في حديثه لموقع اليوم السابع المصري، إنه يدرس بكلية الحقوق، لكنه يمتلك ولعًا كبيرًا بالفن.

وتابع أنه يدرس الاخراج والتصوير في عدة ورش، ومنها علم مبادئ ترميم الصور بإمكانيات الواقع الافتراضي والفوتوشوب.

فأراد اكتشاف شكل وملامح أجدادنا كيف كانوا، وقال أنه بدأ بترميم شكل المومياوات، ونفذ بالفعل صورة واضحة لملامح الملكة تي.

كما قام وبشكل بسيط عن طريق الاستعانة بتمثال نفرتيتي بإعادة بناء ملامحها، والتي ظهرت في غاية الجمال والروعة.

وتابع أن تصميم الصور يعتمد على إعادة بناء الملامح عن طريقة إعادة رسم الجلد والعين والفم والأنف.

وبعدها قام بتشكيل شكل الشعر حتى تكون أقرب للواقع.

كما أوضح أنه أثناء التنفيذ استهدف إظهارهن في الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة.

وتفاجأ بردود الأفعال بعد انتشار الصورة بشكل كبير.