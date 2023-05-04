قناة النهار بعد أن أصبحت تهدد إستقرار المجتمع.. الجزائر تعلن الحرب على آفة المخـ.درات بقلم النهار أونلاين نشر في 04 ماي 2023 - 23:21 شارك غرِّد أرسل 61 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ir7Vs اقرأ أيضا قسنطينة : إقبال كبير على محلات الأكل السريع بعد شهر من الصيام قناة النهار 24 أفريل رمضان 2023 : مع إقتراب عيد الفطر مواطنون يفضلون خياطة الملابس حسب أذواقهم قناة النهار 19 أفريل محمد علال: نحن لا ننتقد بل نراجع الأعمال الرمضانية ونعطي رأينا فيها فقط. قناة النهار 18 أفريل هذا ماقاله وزير التربية حول ترك التلاميذ للمدارس والتوجّه للدروس الخصوصية قناة النهار 27 أفريل قسنطينة تستعد لإحتضان كان الناشئين قناة النهار 28 أفريل "مسلم اناتوف": الضغط في المباراة أمام الصومال سيكون زائد قناة النهار 28 أفريل غليزان : تضرر محاصيل إنتاج الحبوب بالمحيطات غير المسقية و الفلاحون يحولونها الى أعلاف قناة النهار 25 أفريل النفس و الصيام : مدرسة رمضان قناة النهار 20 أفريل 😂واش داني: بلال قلبها "..سيرفور" يرمي المغارف و الكيسان على الناس والماكلة جات زوج ملاين قناة النهار 17 أفريل أمين بومدين: نوعية الأفلام والمسلسلات الحالية ليست مطلوبة في البلدان العربية قناة النهار 14 أفريل