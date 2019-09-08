بعد أن أصبح رئيسا للنادي..هذا ماسيقوم به حلفاية في بيت الوفاق

كشف رئيس وفاق سطيف الجديد، فهد حلفاية اليوم الأحد، عن أهم النقاط التي سيقوم بها بعد نيله منصب رئاسة النادي الهاوي .

حيث وبعد إنتخابه اليوم ببيت الوفاق قال حلفاية: “اول خطوة سأقوم بها هي أن اكون وفيا لوعدي و اسوي مستحقات اللاعبين بداية من الثلاثاء”

مضيفا :”أن الاهتمام اكبر بشبان الوفاق وأنه مستعد لدفع مستحقات العمال من جيبه”.

وتابع قائلا: “إتصلت ببلعياط والأبواب مفتوحة امامه وامام الجميع ولن نقصي أحدا”

وبخصوص من سيكون ضمن الطاقم لمكتب حلفاية، قال: “سيضم زغلاش، زكرياء خرة وغيرهم من القادرين على العمل في الوفاق وكل من يقدم الإضافة مرحبا به”