بعد أن أصبح مسألة هستيرية.. عميد مسجد باريس يوجه نداء إلى المحجبات

تحدث عميد الجامع الكبير في باريس، شمس الدين حفيز، عن مسألة ارتداء الحجاب في فرنسا.

في حديثه بميكروفون RTL ، اعتبر عميد المسجد الكبير في باريس أن ارتداء الحجاب أصبح مسألة هستيرية في فرنسا.

في الواقع، وفقًا لهذا الأخير، عندما تكون المرأة مؤمنة، يجب أن تأخذ في الاعتبار مبادئ المجتمع الذي تعيش فيه.

وأوضح عميد المسجد الكبير في باريس: “أعتقد أنه عندما تكون المرأة مؤمنة. عليها أن تأخذ بعين الاعتبار المجتمع الذي تعيش فيه”.

وأضاف “هناك مبدأ موجود منذ 14 قرناً في الإسلام، وهو مفهوم الضرورة، ومفهوم القيد. وهذا يعني أنه عندما لا تستطيع المرأة ، لأسباب مختلفة ومتنوعة، ارتداء الحجاب. فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذا لا يعني أنها ستفقد إيمانها وأنها لم تعد مسلمة”.