بعد أن إكتسح خبر وفاته العالم..رايولا يفند خبر وفاته !

فند وكيل أعمال اللاعبين الإيطالي مينو رايولا. خبر وفاته. الذي تناقلته. اليوم الخميس. المواقع العالمية الرياضية.

ورد مينو رايولا، على هذه الشائعات التي طالته، التي تم تداولها اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بتغريدة على تويتر.

وجاء في التغريدة:”الحالة الصحية الحالية لأولئك الذين يتساءلون: غاضب للمرة الثانية في ظرف 4 أشهر، لأنهم يقتلونني”.

يذكر أن وكيل الأعمال الإيطالي مينو رايولا، عانى مؤخرا من مشاكل صحية على مستوى الرئة.