بعد أن اختطف طليقته.. التماس 10 سنوات سجناً لشاب

التمست نيابة محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً لشاب “م.ع” في العقد الثالث من العمر. بعد قيامه باختطاف طليقته مع طلبه فدية بقيمة 300 مليون سنتيم .

وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائع القضية بعد شكوى رفعها والد الضحية وابنته البالغة من العمر 27 سنة. إلى مصالح الأمن بالكاليتوس،

جاء فيها أنها تعرضت للاختطاف من طرف طليقها بعد أن ذهبت الى المعهد الذي تدرس فيه،. حيث اختطفها وهددها بالذبح بسلاح أبيض. و اصطحبها إلى وجهة مجهولة (غابة مطلة على البحر). ولم يكتفِ بذلك، بل قام بكسر هاتفها النقال. وبعد مرور مدة معينة أرسل رسالة إلى شقيقها وطلب منه دفع فدية بقيمة 300 مليون سنتيم.

وقالت الضحية إن طليقها كان متواطئاً مع شرطيين أحدهما اسمه “م” و الأخر اسمه “ز”. وهما من طلبا منه إرجاعها لأن عائلتها تبحث عنها. وأضافت أنهما أجبراها على الإدلاء بتصريحات مغايرة.

وقد أنكر المتهم (طليقها) أثناء مثوله أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التهم المنسوبة إليه. مؤكدا بأنه كان على تواصل دائم مع طليقته عبر فايسبوك، ولديه ما يثبت ذلك. كما اتفق معها على اللقاء وذهبا معا إلى باب الزوار وبومرداس. نافيا علاقته بالشرطيين اللذين تحدثت عنهما.