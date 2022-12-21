 بعد أن ارتداه ميسي خلال التتويج بكأس العالم.. “البشت” يتصدر المبيعات

منذ أن تم وضعه على أكتاف ليونيل ميسي، انتشرت مبيعات البشت العربي التقليدي، كما تصدر اهتمام منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

و”البشت” عباءة يرتديها الرجال العرب منذ القِدم. وما زال يستخدم في دول الخليج ويتميز بألوانه المختلفة مثل الرمادي والأسود والبني والأبيض.

فمنذ أن وضع أمير قطر البشت العربي على أكتاف بطل العالم الأرجنتيني الجديد ليونيل ميسي. أضحى متجر أحمد السالم في قطر مقصد السياح.

عادة ، يبيع المتجر، الذي كان يزود العائلة المالكة القطرية منذ فترة طويلة، ما بين ثمانية إلى عشرة ملابس في اليوم.

وارتفعت المبيعات يوم الاثنين إلى 150 نسخة، بينها ثلاث نسخ تشبه البشت الراقي الذي كان يرتديه ميسي. المصنوع من القطن الياباني وخيط الذهب الألماني، بقيمة تقارب 2000 يورو.

في وقت من الأوقات ، كان هناك عشرات الأشخاص ينتظرون خارج المتجر. كلهم تقريبا أرجنتينيون “، يقول السالم.

وأوضح السالم: “عندما يلبس شيخ شخصًا بشت (يرتديه الرجال تقليديًا في الأعراس والتخرج. والمناسبات الرسمية في العديد من دول الخليج) ، فهذا يعني تكريمهم وتقديرهم”.

وأضاف السالم “أعضاء اللجنة المنظمة لكأس العالم الذين قدموا طلبية لخياطة البشت أرادوا النسيج الأخف والأكثر شفافية. لقد فوجئت لأننا في فصل الشتاء ، لذلك يبدو لي أن الهدف كان إظهار قميص الفريق الفائز وليس تغطيته “.

يعمل في شركة السالم حوالي 60 خياطًا ، وهو الأكبر من بين حوالي خمسة صانعي بشت في قطر.

ويستغرق تصميم كل قطعة من القطع حوالي أسبوع ، ثمرة إنتاج في سبع مراحل يقوم خلالها عمال مختلفون بتطريز الياقة والذراعين بخيوط ذهبية.