بعد أن استجابت السلطات لصرخته.. شفيق خواص يحل بأرض الوطن

حل المواطن شفيق خواص، اليوم السبت، بأرض الوطن، بعد رحلة علاج طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستجابت السلطات الجزائرية، لصرخة شفيق خواص، والذي كان يشغل سابقا كصحفي بعديد الجرائد الوطنية.

وفي تصريح صحفي عقب وصوله، وجه شفيق خواص جزيل الشكر لكل من دعمه وتضامن معه في محنته.

وقال “أشكر السلطات الجزائرية التي مكنتني من دخول أرض الوطن لرؤية أهلي، وكذا زملاء المهنة الذين لم يتركوني في محنتي”.

وأفاد شفيق خواص أن حالته الصحية في تحسن، الا أن الطبيب المشرف على عمليته الجراحية في أمريكا أمره بمتابعة العلاج في الجزائر.

كما طالب شفيق خواص وزارة الصحة، بتمكينه من متابعة العلاج في الجزائر لدى أخصائيين، خاصة وأن حالته حساسة.

وتابع “في الأول، وضعت الفيديو على صفحتي بفيسبوك واقتصرت على زملاء المهنة، لكن لم أتخيل أنها ستلقى كل ذلك الصدى”.

للتذكير شهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حملة تضامن واسعة مع الصحفي شفيق خواص.

وتنقلت “النهار” الى منزل عائلة شفيق خواص، حيث نقلت صرخة والدته التي طالبت بتمكين فلذة كبدها من دخول أرض الوطن.

وأجرى شفيق خواص عملية جراحية في منطقة حساسة من الجسم، بالولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أن اجراءات الغلق التي فرضها وباء كورونا حالت دون تمكينه من دخول أرض الوطن.