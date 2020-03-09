بعد أن التقى شخصا ثبتت إصابته بكورونا.. سيناتور أمريكي يعزل نفسه

أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تيد كروز، أمس الأحد، عزل نفسه، بعد أن التقى بشخص ثبتت إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وغرد عضو الكونغرس عن ولاية تكساس، على تويتر، أنه أجرى محادثة قصيرة ومصافحة، مع شخص خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ.

وأضاف السيناتور الأمريكي أن فرص إصابته بكورونا منخفضة للغاية، لأن التفاعل كان أقل من دقيقة، ويشعر أنه بصحة جيدة.

وتابع “ومع ذلك، وبدافع الحذر الشديد، وبسبب تكرار تفاعلي في دائرتي الانتخابية في إطار عملي ولمنح الجميع راحة البال، فقد قررت أن أبقى في منزلي في تكساس هذا الأسبوع، حتى اكتمال مدة 14 يوماً”.