بعد أن بث تلفزيون النهار حالتها..”عدل” تتدخل للتكفل بالسيدة أرزقي

بعد أن بث تلفزين النهار الظروف التي تعاني منها السيدة “ارزقي”، بسبب تضرر مسكنها الواقع بعين بنيان بالجزائر العاصمة، جراء الفيضانات الأخيرة. تدخلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” للتكفل بمنزل السيدة أرزقي.

حيث أصدر المدير العام لفرع “عدل” تسيير العقار دحماني جلال الدين، تعليمات لمدير فرع عدل تسيير العقاري الجزائر وسط. بالتدخل السريع ومعاينة منزل السيدة أرزقي وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعرضت قناة النهار روبورتاج حول السيدة ارزقي، التي تضرر منزلها المتواجد بحي “عدل” عين البنيان من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها العاصمة. والتي تسببت في تضرر منزل السيدة.

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للإشارة تدخل عناصر الحماية المدنية، بالجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى من البلاد إثر التساقط الغزير للأمطار.

وحسب ما صرح به المكلف بالاتصال على مستوى الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، لقناة النهار. فبولاية الجزائر، تم تسجيل 138 تدخل جراء الفيضانات التي أغرقت مؤسسات وسيارات ومنازل.

كما إنحصرت التدخلات في امتصاص مياه الأمطار وإنقاذ المواطنين العالقين بسياراتهم ومنازلهم. وأوضح النقيب برناوي أنه تم تسجيل عدة تدخلات من أجل إنقاذ ومساعدة أشخاص محاصرين داخل سياراتهم. بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وتم تسجيل فيضان مياه وادي بوجمعة تميم بين بلديتي بابا أحسن والدرارية. حيث تم إخراج سيارتين غمرتهما مياه الأمطار. بالإضافة إلى بعض الطرقات بكل من عين النعجة والقبة. وامتصاص المياه المتسربة بكل من حي البدر بالقبة وبئر خادم والدرارية وبابا أحسن.

كما كشف مدير الاستغلال بالديوان الوطني للتطهير صالح لحلاح عن تسطير برنامجا واسعا في عملية تطهير المجاري في الأوساط الحضارية. من أجل التخفيف من الأضرار والفيضانات التي قد تخلفها الأمطار خلال فصل الشتاء القادم.

وقال لحلاح خلال حلوله ضيفا صباح اليوم على برنامج ضيف الصباح لـ”القناة الإذاعية الأولى” أن الأمطار التي تهاطلت بالعاصمة خلال الآونة الأخيرة بلغت 20 بالمائة من المعدل السنوي.

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