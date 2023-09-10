بعد أن برأهما القضاء.. الإخوة عولمي أمام العدالة مجدّدا

من المقرر أن تبت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في قضية “الاخوة عولمي” كل من المتهمين الموقوفين بسجن القليعة “مراد وخيدر”. رفقة مدير الضرائب السابق المدعو (ع.ع).

كما يتابع في ذات القضية اشخاص اخرين من بينهم اعضاء اللجنة التوفيقية وموثق ويتعلق الامر بكل من “ب.ع”، “ح.”. “د.ح”، “س.ي” الذين طالتهم تهم ذات صلة بالفساد.

وجاء برمجة القضية بعدما برأ قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد الاخوة عولمي. ومن معهما من تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة وتأثير اعوان الدولة، وإساءة إستغلال الوظيفة.

وبالرجوع إلى حيثيات قضية الحال تمت متابعة الاخوة عولمي بعدم تصريحهما للقيمة الحقيقية لقطعة أرض تم شرائها من طرف شركة cpa souvac بمنطقة ولاد هداج بولاية بومرداس.

وأثناء المحاكمة أنكر الاخوة مراد وخيدر عولمي التهم المنسوبة اليهم. مصرحين ان العقار تم شرائه لفائدة شركة “سوفاك” ولم تكن لهما أي منفعة شخصية. وفيما يخص الديون المتعلقة بالضرائب تم دفعها بالشيك الخاص بالشركة بقيمة 30 مليار سنتيم. كما أن ملف الاستفادة من العقار بمنطقة اولاد هداج تم وضعه أمام اللجنة التوفيقية. ولجنة المراقبة التقنية هي من قامت بمعاينة العقار بعد سنتين. وتم الاستثمار فيه بقيمة حوالي 20 مليار تم تصريح بهم لدى المتصرف الاداري. وممثل الضرائب وفقا للاجراءات القانونية.