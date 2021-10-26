بعد أن بعت الغالي حتى أشتري حبه وقلبه.

أنا أنثى مكسورة لا أملك سوى قلب مدمى بسبب الطعنات التي وجهت له من أقرب الأقربين. نعم إنه زوج الذي وبعد أن قاطعني أهلي لأجله أخذ مالي وكل ما أملك وسافر ليحقق حلمه ويحلق بعيدا عن سماء أحلامي.

بسبب الفوارق الاجتماعية وحتى المستوى التعليمي ، رفض أهلي خاصة والدي مسألة أن ارتبط بشاب قصده طالبا يدي وهو لا يشبهنا في شيء ، شاب بسيط محدود الطموح ، فوقفت في وجه الجميع ولم أقبل أن تهدر أحلامي لأني وجدت في الشاب الذي أصبح زوجي فارسي الذي سأسعد وأهنأ معه، ولم أكن أدرك أنه كان يخطط أن يئدني وأنا حية.

تحديت أهلي وساومتهم بين أن أبقى بينهم أو أهرب إلى حيث يمكنني أن أحيا مع من أحب، فوافقوا خوفا من الفضيحة، وبدأت العلاقة تندثر بيني وبينهم بعد زواجي.

زوجي وبعد أن وجدني هويت إلى مستواه بدأ يطالبني بالمال حتى ينشئ مشروعا يلقن به أهلي درسا، فمنحته ما كان لديّ وإستدنت من معارفي ظنا مني أنني سأعيد مجدي وسأرفع من مستوى أسرتي, لأفجع ذات يوم به وهو يتصل بي معربا عن شكره وإمتنانه لي حيث أنه سافر إلى وجهة لم يذكرها ليحقق إستقراره المادي.

الرد:

تعمدت أختاه الخطأ في حق نفسك لما كابرت ورحت تتزوّجين من لم يرضاه والديك، ولعلّ ما زاد الطين بلّة القطيعة التي رحت تمارسينها على أهلك بعد أن إرتبطت وتحدّيت بزواجك من أخذت من مالهم لتدعمي من تركك في منتصف الطريق.بهذه الطريقة زينت لزوجك أن يلمس فيك الخنوع له، فتمادى ولم يتأخر هو ايضا في أن يجازيك بالهجر والهروب،

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