بعد أن تسببا في توقف “التليفيريك”لشهر كامل.. المشتبه فيهما في قبضة الدرك بالبليدة

أوقفت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، بعد البحث والتحري المتواصل شخصيين تسببا في توقف خدمة محطة تليفيريك لمدة شهر كامل.

وذلك بعد سرقتهما لكابل بعمود الكهربائي رقم 21 بمنطقة بابا علي والمتوجه إلى بلدية الشريعة والذي تمر عليه عربات المصعد الهوائي.

كما علمت ”النهار” أن توقف خدمة عن سياح تسبب في خسائر كبيرة خاصة وأن مصعد الهوائي بالبليدة يعتبر ثاني اطول تليفيريك بالعالم.

ويعرف توافد السياح صيفا وشتاءا من الجزائر والدول العربية وحتى الأوروبية.

المتهمين تم الترصد لهم ،وبعد تحديد مكان تواجدهما تم توقفهم واقتيادهم الى مقر الدرك الوطني قبل تسليمها إلى العدالة.

للإشارة فإن تليفيريك البليدة يمتد على طول 7 كلم ويتكون من 138 عربة تتسع كل واحدة لـ6 أشخاص و68 عمود رافع من البليدة إلى بن علي حتى مرتفعات الشريعة.