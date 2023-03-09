بعد أن تسبب في حادث مرور وهرب.. إيداع سائق السيارة الحبس

تمكنت السرية الإقليمية لأمن الطرقات في زرالدة بالعاصمة، من توقيف سائق سيارة تسبب في حادث على مستوى الشراقة ولاذ بالفرار. كما أوضح بيان الدرك الوطني، أن الحادث تم تسجيله بتاريخ 6 مارس من السنة الجارية.

في حين، افاد مركز أمن الطرقات، أن توقيف ساق السيارة، تم في ظرف وجيز يقدر بحوالي 10 دقائق. كما تم تقديم السائق أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. حيث تقرر إيداعه رهن الحبس المؤقت .

ونشرت الفصيلة ذاتها، فيديو حادث مرور خطير، على مستوى الطريق السريع الغربي، الشراقة اتجاه تيبازة بالضبط عند محول الشراقة. ويظهر المقطع الذي تم التقاطه بكاميرا المراقبة التي تم وضعها على طول الطريق السيار، مركبة بسرعة هائلة تصطدم بسيارة أخرى وهرب.

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وفاة 3409 شخصا وإصابة 30777 آخرين بجروح

وقال المندوب الوطني للأمن عبر الطرق، ناصف عبد الحكيم، أنه تم تسجيل 22.980 حادث مروري جسماني سنة 2022. أدى إلى وفاة 3409 شخصا وإصابة 30777 آخرين بجروح.

وأشار ناصف أنه مقارنة مع سنة 2021 فقد تم تسجيل انخفاض في حوادث المرور بنسبة 2.17 بالمائة وارتفاع في عدد الوفيات بنسبة 3.53 بالمائة وفي عدد الجرحى بزيادة بنسبة 2.22 بالمائة.

من جهته دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى ضرورة التفكير في وضع منظومة تحسيسية متكاملة ترافق المنظومة القانونية المتعلقة بأمن الطرقات. مؤكدا أن “اهتمام رئيس الجمهورية اعبد المجيد تبون شخصيا بهذا الملف وجعله من أولويات برنامجه. له دلالة واضحة بأن الأمر قد بلغ حدا يدعو إلى التحرك بشتى الوسائل لمعالجته”.

كما أشاد بوغالي بجهود الدولة الجزائرية التي وضعت منظومة كاملة من النصوص القانونية لردع المخالفين ومتسببي الحوادث. وكذا حرصها على قمع ممارسات الغش التي تتسبب في انعدام السلامة عند قيادة المركبات”. دعا الحقوقيين والمهتمين بالمنظومة التشريعية إلى “سن تعديلات تعالج ظاهرة انعدام الأمن في الطرقات تكون موافقة لما تسفر عنه دراسة العوامل السيكولوجية أو حتى الاجتماعية للأفراد الذين يخالفون القانون غير عابئين بسلامة أنفسهم أو سلامة الآخرين”.

من جهته أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية وللاسلكية بالمجلس، علي مونسي، على أهمية تنظيم هذا اليوم البرلماني. لان هذه الظاهرة “تعد قضية رأي عام وأولوية وطنية”. داعيا إلى “عقد ندوة وطنية حول أمن الطرقات ليقف كل المعنيين بهذا الشأن أمام مسؤولياتهم “.

كما شدد مونسي على ضرورة تسطير استراتيجية وطنية وإعداد مقاربة علمية شاملة. للتصدي لهذه الظاهرة مع إشراك منظومات وهيئات المجتمع المدني لترسيخ الوعي.