بعد أن تسبب في حادث مرور وهرب.. سائق مهدد بالحبس لمدة عامين

التمس وكيل الجمهورية لظى محكمة شراقة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ لكهل في العقد الخامس من العمر “ح” بعد تسببه في حادث على مستوى زرالدة، ولاذ بالفرار. كان ضحيته عائلة متكونة من 5أشخاص كل من “أ.م”، “أ.م”، “أم.ع”، “أ.م”، “أ.إ” بعدما اصيبو بجروح مختلفة.

القضية تمت معالجتها من طرف السرية الإقليمية لأمن الطرقات في زرالدة بالعاصمة. التي تمكنت من توقيف سائق سيارة. و تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. و بعد مثول المتهم امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده ،مع الامر بالقبض وجهت له تهمة مخالفة الجرح الخطا و الفرار من المسؤولية المدنية و الجزائية انكر التهمة المنسوبة له. فيما طالبوالضحايا تعويض عن الضرر الذي أصابهم.