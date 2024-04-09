بعد أن تصدر الترند.. الإعلان عن جزء ثاني لمسلسل “العتاولة” رمضان 2025

مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل العتاولة، أعلن أحمد خالد عن جزء ثاني من المسلسل، والذي سيُعرض في رمضان 2025.

وجاء هذا الإعلان عبر حسابه على إنستغرام، حيث كتب “العتاولة 2 رمضان 2025 ان شاء الله. أول جزء ثاني في حياتي مع ألذ شركة و ألذ منتج و ألذ نجوم و كرو”.

وقد حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا وجذب اهتمام جمهور الدراما المصرية. خاصةً بفضل التمثيل المميز لأبطال العمل، بما في ذلك أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة. وفريدة سيف النصر ومصطفى أبو سريع.

وتدور الأحداث في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وسمات أخلاقية رائعة، ولهجة مميز.

ويتميز مسلسل العتاولة بتمثيل نخبة من النجوم، بما في ذلك أحمد السقا الذي يلعب دور نصار. وطارق لطفي الذي يلعب دور خطر، ومي كساب التي تلعب دور عائشة. وزينة التي تلعب دور حنة.

كما يشارك في البطولة باسم سمرة بدور عيسى الوزان، ونهى عابدين بدور مديحة، وصلاح عبدالله بدور خميس.