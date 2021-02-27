بعد أن تعرضوا لحادث مرور بتلمسان.. 4 تلاميذ يغادرون المستشفى وآخر تحت العناية الطبية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بعد أن تعرضوا لحادث مرور بتلمسان.. 4 تلاميذ يغادرون المستشفى وآخر تحت العناية الطبية
بقلم نسرين محفوف

عاد اليوم السبت 4 تلاميذ إلى ذويهم وهم في صحة جيدة، بعدما خضوعهم للمراقبــة الطبية وتماثلوا للشفاء جراء حادث مرور.

في حين بقيت تلميذة واحدة مازالت تحت المتابعة الطبية، للفصل في حالتها الصحية .

وستعود إلى ذويها بعد استكمال العلاج الطبي المناسب التي ستستفيد منه.

للإشارة فإن المعنيين نقلوا من العيادة المتعددة الخدمات لمصلحة استعجالات طب وجراحة الأطفال المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل، للتكفل بحالتهم.

يأتي هذا بعد حادثة انحراف حافلة النقل المدرسي التي كانت متوجهة من بلدية صبرة مركز إلى قرية تيلفت  ظهر أول أمس الخميس.

طفل ضحية حادث مرور

طفل ضحية حادث مرور

طفلة ضحية حادث مرور

طفلة ضحية حادث مرور


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=964893

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com