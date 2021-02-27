بعد أن تعرضوا لحادث مرور بتلمسان.. 4 تلاميذ يغادرون المستشفى وآخر تحت العناية الطبية

عاد اليوم السبت 4 تلاميذ إلى ذويهم وهم في صحة جيدة، بعدما خضوعهم للمراقبــة الطبية وتماثلوا للشفاء جراء حادث مرور.

في حين بقيت تلميذة واحدة مازالت تحت المتابعة الطبية، للفصل في حالتها الصحية .

وستعود إلى ذويها بعد استكمال العلاج الطبي المناسب التي ستستفيد منه.

للإشارة فإن المعنيين نقلوا من العيادة المتعددة الخدمات لمصلحة استعجالات طب وجراحة الأطفال المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل، للتكفل بحالتهم.

يأتي هذا بعد حادثة انحراف حافلة النقل المدرسي التي كانت متوجهة من بلدية صبرة مركز إلى قرية تيلفت ظهر أول أمس الخميس.