بعد أن حقق سولكينغ أمنيته.. وفاة الطفل محمد بسبب السرطان

كشف الفنان الجزائري سولكينغ عبر حسابة بانستغرام، عن وفاة الطفل محمد البالغ من العمر سبع سنوات بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكتب سولكينغ على ستوري حسابه بانستغرام: “أنا حزين جدا، علمتني كيف تكون الشجاعة بالرغم من أنك طفل في السابعة، الله يرحمك”.

هذا و يذكر أن الطفل كان قد بعث بنداء من أجل لقاء مغنيه المفضل الجزائري “سولكينغ”، وانتشر النداء على مواقع التواصل الاجتماعي ووصل للفنان سولكينع ولم تمر سوى ساعات حتى دخل غرفة الطفل محمد والذي كان يتواجد بأحد المستشفيات الفرنسية ليحقق بذلك أمنية محمد قبل أن يغادر هذا العالم.