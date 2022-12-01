بعد أن صنفت اليونسكو الراي كتراث جزائري.. هذا ما قالته وزيرة الثقافة

قامت، منظمة “اليونيسكو”، بتسجيل أغنية طابع “الراي”، باسم الجزائر. وهذا في قائمة التراق اللامادي للانسانية.

وبهذا الخصوص صرحت وزيرة الثقافة صورية مولوجي خلال ندوة صحفية نشطتها بالمناسبة. أنه بعد ان تمت دراسة وتقييم ملف الراي على مستوى لجنة تقييم وصون التراث الثقافي اللامادي. بحيث خرجت اللجنة بتقييم جد إيجابي دون أي تعليقالت أو تحفظات باعتبار أن الملف كان كاملا.

وبالتالي -تضيف وزيرة الثقافة- فقد صادقت اللجنة على قرار تسجيل الراي على قائمة التراث العالمي.

وحسب وزيرة الثقافة فقد تم هذا على مستوى اللجنة 17 التي كانت اليوم الخميس بالرباط في المغرب.

وأشارت الوزيرة أن هذا الاستحقاق الثقافي الجزائري العالمي هو اعتراف من الجماعة الدولية بأصالة هذا النمط الغنائي التراثي الجزائري. كما انه اعتراف مضمر بهوية الأغنية الرايوية.

وتقدمت وزيرة الثقافة بكل عبارات الشكر الى هذه اللجنة الحكومية الدولية لليونسكو على قرارها ودعمها للملف. وعلى موضوعيتها في الحكم عليه.

ودعت وزيرة الثقافة الشباب الجزائري إلى صون هذا الموروث والتراث الشعبي الجزائري. دون أن يشوبه غريب الكلام واللحن.