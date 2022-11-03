بعد أن ظننته أملي اكتشفت أن لا هم له سوى مالي

سيدتي،أنا فتاة مجروحة فبعد أن ظننت بأنني و جدت الأمل و الراحة،انقلب فرحي إلى شجن بعد أن سقط القناع عن وجه خطيبي. الذي أوهمني بأنه يحبني لأكتشف بأن كل ما كان يهمه في لا يعدو. إلا أن يكون مالي الذي أجنيه من عملي في شركة مرموقة.

بعد أن ظننته أملي اكتشفت أن لا هم له سوى مالي

لم يكن الأمر الذي اكتشفته، إلا بعد أن تقدم من ظننتني سأعرف إلى جانبه طعم السعادة لخطبتي،حيث أصبح دائم التدخل في خصوصياتي،كما أنه يحاول دائما معرفة أحوالي المادية و ما أدخره من أموال،بالإضافة إلى أنه يساومني دائما بين ما أكنه له من حب، و بين بعض المشاريع التي ينوي القيام بها ليرفع من دخله. و ليحقق نوعا من الاستقرار المادي الذي سيكفل لنا السعادة.

لم أستطع تقبل الأمر ففاتحته في الموضوع. الذي بات يؤرقني و يجهض فرحتي،فوجدته يخبرني و بكل برودة من أنه ليس بالطماع بقدر ما هو يريدني أن أكون الى جانبه في وقت الشدة و الضيق،كما أنه و حسب ظنه أنه و بمجرد أننا خطبنا لبعضنا بعضا أصبح مال كل واحد منا ملكا للأخر،مستدلا بالحكمة الشائعة أن” وراء كل رجل عظيم أمرأة”،في حين لم أكن يوما ما منذ عرفته لأطمع في ماله بالرغم من أن الأجدر بي أ ن لا أخجل منه عندما ينقصني أي شيء.

اكتشفت أن لا هم له سوى مالي

لا أخفيكم أنني لا أهضم فكرة أن أكون زوجة لرجل طماع استغلالي،كما أنني لم أبلغ من العمر مرحلة أقايض فيها سعادتي بمالي الذي تعبت و غلبت حتى جنيته.

تراودني أفكار في قطع علاقتي بهذا الشاب الاستغلالي،فيما أحس في أحيان أخرى بأنني قد أظلمه و أظلم نفسي ان أنا قمت بهذه الخطوة،فما السبيل أخوتي للخروج من هذه الحيرة،أرجوكم لا تبخلو علي بما يمكنه أن يريحني من هذه الحيرة و العذاب.

الحائرة ن. كريمة من الوسط.

الرد:

الحب أختاه هو الشعور الوحيد الذي تنصهر أمامه كل الشكليات و الاختلافات بين الطرفين،و متى أحبت المرأة الرجل منحته كل عمرها و كيانها،و متى أحب الرجل منح شريكته كل عطفه و حنانه و أحس نفسه قواما عليها يغدق عليها من باب الرجولة بالمال بقدر المشاعر، ومن كان حقا له من النخوة و الرجولة ذرة لما قبل أن يعيش تحت جلباب امرأة مهما بلغت من المراتب و السمو،الا أنها تبقى أضعف من الرجل.

من المؤسف أختاه أن يكون لخطيبك. مثل هذا التصرف الذي يسيء لرجولته،حيث أنه طمع أكثر ما طمعه في مالك و مدخراتك،و كأن ما سيجمعكما مستقبلا من زواج هو صفقة يريدها أن تكون مربحة.

أصبت أختاه حين فاتحت خطيبك في الموضوع، حتى لا يحسبك ساذجة غبية و حتى لا يرى فيك مثال المرأة الغافلة التي ما لبثت أن وجدت رجلا لتتعلق به بعد أن بدأ اليأس في عدم إيجاد عريس يتسرب إلى قلبها ،و من الواضح أيضا أن التفسيرات و الشروح. التي قدمها لك خطيبك المحترم لم تكن جزافا،حيث أنه يبدو جليا أنه كان يمهد لمثل هذه المواجهة.

بعد أن ظننته أملي اكتشفت أن لا هم له سوى مالي

ما أنصحك به أختاه هو أن تضعي النقاط على الحروف مع هذا الخطيب. و هذا من خلال طرح مسألتك على والدك أمامه حتى يحس و لو بقليل من الحرج و يفهم حجم الخطأ. الذي اقترفه في حقك و حق نفسه،و ان لمست منه أنه يصر و يتعنت على ما أرٍاده منك منذ البداية،فما عليك ألا فسخ خطبتك عليه،حيث لا يجوز أن تكملي مشوار الحياة مع رجل طماع ،انتهازي و متسلق لا هم له سوى استغلال النساء و مالهن.و لتدركي أختاه أن هذا النوع من الرجال ضعيف لا فائدة منه،و الدليل أن نفسه سولت له أن ينال من تعبك و شقائك من دون خجل أو وجل،كما أنه استغل حبك له ليتمادى في أمور لا يقبلها العقل.

اكتشفت أن لا هم له سوى مالي

عوضك على الله أختاه،و لا تظني أن الرجال كلهم على هذا الطبع و تيقني أنك ستجدين حتما من تقتنعين به و بأفكاره ، و تنعمين إلى جانبه بحياة كلها سعادة هي في الأصل من حقك ما دمت من عائلة محترمة و لم تتورطي يوما فيما يسيء لك أو لشرف أسرتك،لن تظلمي أحدا أختاه،و تأكدي أن الظلم كله سيسقط عليك ما بقي لك من العمر ان أنت رضيت بما يصر هذا الشاب على سلبه منك،أتمنى أن ما كنت تتوقين إليه من راحة البال و السكينة. قد وجدتهما عبر ما جاء في ردي لكي،وكل ما أتمناه لك التوفيق و النجاح.