بعد أن فسخ اليونايتد عقده.. رونالدو يتجه لخوض أول تجربة خارج أوروبا

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهتم بالانتقال لنادي ينشط خارج الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وورد في تقرير الصحيفة الإسبانية، أن رونالدو، والذي يتواجد دون فريق حاليا، بعد أن فسخ مانشستر يونايتد عقده.

تلقى عرض مغرٍ من نادي النصر السعودي، والنادي جاهز لتقديم عرض ضخم للنجم البرتغالي لضمه لصفوفه، بمبلغ قدره 242 مليون يورو لموسمين.