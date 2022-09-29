بعد أن قبلت المحكمة العليا  الطعن بالنقض.. مصطفى العياضي أمام العدالة مجددا

من المقرر أن يمثل أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 2 من شهر أكتوبر القادم محاكمة مصطفى العياضي بصفته والي ولاية المدية سابقا .

وتأتي هذه المحاكمة بعد ان قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضيته . مصطفى العياضي تمت متابعته بصفته والي ولاية المدية خلال منحه لعقارات بدون وجه حق و سبق و ان تمت إدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا عن تهم فساد ثقيلة تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة و التبديد العمدي للاموال العمومية و إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين و التنظيمات الافعال المنصوص عليها و المعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد .