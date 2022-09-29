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بعد أن قبلت المحكمة العليا  الطعن بالنقض.. مصطفى العياضي أمام العدالة مجددا

بقلم نجيبة سماي
بعد أن قبلت المحكمة العليا  الطعن بالنقض.. مصطفى العياضي أمام العدالة مجددا
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من المقرر أن يمثل أمام الغرفة الجزائية  لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 2 من شهر  أكتوبر القادم محاكمة   مصطفى العياضي بصفته والي ولاية المدية سابقا .

وتأتي هذه  المحاكمة بعد ان قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضيته . مصطفى العياضي  تمت متابعته بصفته والي ولاية المدية خلال منحه لعقارات بدون وجه حق و سبق و ان تمت إدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا عن تهم فساد ثقيلة  تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة و التبديد العمدي للاموال العمومية و إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين و التنظيمات  الافعال المنصوص عليها و المعاقب عليها في قانون الوقاية من  الفساد .

رابط دائم : https://nhar.tv/Z4fas
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