بعد أن كان مجمدا منذ 2010.. انطلاق مشروع انجاز مقر المحكمة الادارية بسيدي بلعباس

قام والي ولاية سيدي بلعباس، سمير شيباني، باعطاء اشارة انطلاق مشروع انجاز مقر المحكمة الادارية. على مستوى المساحة المخصصة لبناء المنشأة قبالة مجلس قضاء سيدي بلعباس.

واستمع الوالي لعرض قدمه د مدير التجهيزات العمومية حول المشروع الذي يتربع على مساحة تقدر بـ 9000مترمربع. يشمل بناء مقر المحكمة الادارية ومصالحها إضافة الى موقف للسيارات.

وقد اسدى الوالي تعليماته للمؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع بالاسراع في وتيرة الاشغال. مع الاخذ بعين الاعتبار المعايير المعمول بها في الانجاز.

وأكد أنه يعول على تسليم هذا المشروع في القريب العاجل لاجل وضعه حيز الخدمة. خصوصا وان هذا المشروع كان مسجل منذ سنة 2010 وعمل على اعادة بعثه من جديد. وأمر بتهيئة المساحة التي تم اختيارها لبناء المنشأة .

وأعطى في الاخير الوالي والوفد الرسمي المرافق له اشارة انطلاق اشغال انجاز مقر المحكمة الادارية.