بعد أن كان نجما مع ماجر.. بلماضي يُعيد هذا اللاعب للخضر

الرياضة
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بعد أن كان نجما مع ماجر.. بلماضي يُعيد هذا اللاعب للخضر
بقلم إسماعيل عشاش

قام الناخب الوطني جمال بلماضي وبصفة رسمية بإستدعاء الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، إستعدادا لتربص الخضر المُرتقب شهر سبتمبر القادم.

وتلقى الجناح إستدعاءً أوليا من طرف الرجل الأول في الطاقم الفني لمُحاربي الصحراء، كمُكافأة على مُستوياته المميزة منذ بداية الموسم.

وكشفت جريدة “ليكيب” بأن صاحب الـ26 عاما، وصله هذا الخبر السعيد منذ أيام من خلال إدارة ناديه “نيم”.

ولا يعني هذا الإستدعاء، بأن “زينو” سيتواجد في مركز سيدي موسى، بل سيكون مُطالبا بالتنافس على مكانة في القائمة النهائية.

ويُوقع النجم السابق لـ”لوهافر” على إنطلاقة رائعة في الليغ 1 الفرنسية، مما أعاده لحسابات مُهندس تتويج الأفناك بكأس إفريقيا 2019.

ويأتي خيار بلماضي مدروسا، بإعتباره بعث رسالة لفرحات بأنه يُتابعه وفي نفس الوقت، لم يضمن له مكانة قارة مع الخضر.

يُذكر بان إبن برج منايل لم يتواجد مع النخبة الوطنية، منذ رحيل ماجر والذي كان يُصنف معه من نجوم التشكيلة.


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