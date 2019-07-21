بعد أن كان يحلم بـ”البريميرليغ”.. “براهيمي” يتجه للعب في الخليج!

يتجه الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” لتوجيه ضربة قاصمة لمشواره الإحترافي، من خلال الإنتقال للعب في الخليج، بداية من الموسم القادم.

وكشفت قناة “الكأس” القطرية، بأن صاحب المُراوغات السحرية يتواجد في مُفاوضات مُتقدمة مع أحد فرق “دوري النجوم”، منذ نهاية الكان.

ويُرتقب أن تشهد الساعات القادمة تطورات جديدة بخصوص النجم السابق لـ”بورتو” البرتغالي، وهو الذي كان يحلم بالإنتقال لـ”البريمير ليغ” الإنجليزية.

ويتواجد صاحب الـ29 عاما حُرا من أي إلتزام بعد نهاية عقده، مما سيجعله قادرا على إختيار وجهته المُستقبلية دون ضغوطات.