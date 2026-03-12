بعد أن كتب البيت باسمها.. زوجة تجر زوجها إلى العدالة

عالجت اليوم الخميس محكمة الجنح بشراڨة ملف قضية مواطن سوري مقيم بالجزائر (م.م) على خلفية متابعته بتهمة التعدي على الزوجة .

وحسب مادار بجلسة المحاكمة فإن القضية انطلقت بناءا على شكوى رفعتها الضحية الزوجة (ق.ص) التي تغيبت عن جلسة المحاكمة. تتهم فيها زوجها (م.م) بالتعدي عليها وضربها.

وبمثول المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة اليه وصرح انه ينحدر من سوريا ،و تزوج بالضحية و لديه خمسة أطفال. كما سبق وان اشترى قطعة ارضية باسم زوجته وتم تشييد عليها مسكن لممارسة حياتهما الزوجية ،الا انه تفاجئ بان هذه الأخيرة رفعت ضده قضية خلع امام محكمة الحال ، وقامت بطرده من المسكن ،وقدمت شكوى امام نيابة الحال بوقائع لا وجود لها.

في حين رافعت هيئة دفاعه. طالبت بتبرئة موكلها من التهمة المنسوبة اليه ،كون ان القضية التي رفعت ضده كيدية ، في غياب اي الركن المادي و المعنوي للجريمة المتابع بها موكلها ، الذي اصبح متشردا في الشارع ومتابع بوقائع لاوجود لها .

وبعد التماس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة عام حبسا نافذا ، حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 2 من شهر أفريل القادم.