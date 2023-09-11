بعد أن كرست حياتي لأجله.. كسرني بسبب مرضي

بقوة مستمدة بالثقة في الله تعالى، ونبرة تدس في ثنايا الإله. تحكي السيدة ريم من جنوبنا الكبيرـ معاناة امرأة ارتد ثوب القوة. وحسن الظن بالله الشافي لمرض خبيث وخيانة من ظنته السند والرفيق.

تقول في فحوها إن أسمى رسالة قد تؤديها أي امرأة على الوجود هي الحفاظ على شمل عائلتها وهذا كان الهدف الأول والأخير لريم. حين عقدت قرانها مع رجل صنع المستحيل بقلبها ورضا أهلها، فقالت ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ضحت هي الأخرى. وكبرت تضحياتها حين رزقها الله زينة الحياة الدنيا، لكن يقال أن الحب أخذ وعطاء. وأن الحياة الزوجية هي حياة شراكة ومشاركة للحلوة والمرة، من هنا تبدأ الحكاية.

فبعد سنوات قليلة من زواجها، بدأت السيدة ريم تلاحظ لا مبالاة زوجها، كاهلها بدأ يتعب من عبئ المسؤولية، فبحكم أنها سيدة عاملة. ألقى هذا الأخير بكل بالقوامة المفروضة عليه على عاتقها، فصارت مسؤولية الإنفاق على بيتها وأولادها من واجبها، انقلاب لم تجد له تفسير. لكنها وحبا في عائلتها صبرت دون تذمر إلى أن ابتليت بالمرض الخبيث -سرطان الثدي- ناشدت التعاطف والحنان والجبر من زوجها. لكن لم تجد إلا النفور وقلة الاهتمام.

أصعب اللحظات

تقول ريم إن أصعب اللحظات التي تعيشها في مرضها هو تواجدها بمفرها في العلاج الكيميائي. في الوقت الذي تلاحظ فيه كل المريضات رفقة أزواجهن. لكن ليت الأمر توقف عند هذا الحد. فالأمرّ هو ما اكتشفته في غيابها. لأنها تعيش في منطقة معزولة والمسافة بعيدة بينها وبين المستشفى الذي تجري فيه العلاج الكيميائي. فتضطر إلى المبيت لدى أختها التي تقيم بالقرب من هناك. ليقوم الزوج باستغلال فترة غيابها وإحضار النسوة إلى المنزل لتجد نفسها زوجة مخدوعة في قمة ضعفها.. فهل هكذا يكون جزاء المريض؟.

تردف قائلة إن أكثر ما يحزنني وأكثر ما يغضبني في نفس الوقت هو تمثيله دور الضحية أمام أهلينا طيلة 12 سنة زواج، فبعد المرض. تقول: طلبت منه أن يتزوج بامرأة ثانية لكنه رفض، وبالمقابل يقس يستفزني بالخيانة والإهمال حتى دفعني لطلب الخلع، ففاز هو بوسام الإخلاص،

ووضعني أنا في صورة الزوجة التي تخلت عن بيتها وأرادت الشتات لأولادها. صدقيني سيدتي إن كل ما ذكرته في رسالتي هو القليل مما أعانيه وما أشعر به ليلا نهارا، فانا في ضيق حامدة وشاكرة لما أعطاني الله. لكن في نفس الوقت أخاف أن تموت فيّ الروح المحبة للحياة فأنا على وشك الاستسلام. أرجوكم أنصحوني.