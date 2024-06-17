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الرياضة

بعد أن كُسر أنفه.. مبابي سيكمل مباريات الأورو بقناع واقي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بعد أن كُسر أنفه.. مبابي سيكمل مباريات الأورو بقناع واقي
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يتجه لاعب المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، لإكمال منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 ، بإرتداء قناع واقي للوجه.

بعد الإصابة التي تلقاها على مستوى الأنف، اليوم الإثنين، خلال مواجهة فرنسا و النمسا. والتي إنتهت بفوز، “منتخب الديكة”، بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وحسب ما كشفه صحفي موقع “سكاي سبورت” فابريزيو رومانو”، عبر حساباته على منصات مواقع التواصل الإجتماعي، فإن مبابي، تعرض لكسر على مستوى الأنف، بعد إلتحامه مع مدافع المنتخب النمساوي، دانسو، في الدقيقة 88 من عمر المواجهة.

وأوضح المصدر، أن مبابي سيخضع لعملية جراحية على مستوى أنفه في مدينة دوسلدورف الألمانية، وسيكمل اللاعب منافسات كأس أمم أوروبا، مرتديا قناع واقي.

وفي ذات السياق، أوضح الطبيب السابق للمنتخب الفرنسي، فابريس برياند، بخصوص خطورة إصابة مبابي، فإن مبابي، في حال خضوعه لعملية جراحية على مستوى أنفه، فإنه سيغيب عن المنافسة لمدة قدرها 10 أيام على الأقل.

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