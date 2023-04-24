بعد أن هاجمه وسخر منه محمد هنيدي.. هكذا رد إيلون ماسك

أعلن الفنان الكوميدي محمد هنيدي الذي يتابعه حوالي 14 مليون مستخدم على تويتر. أن ماسك “قام بالواجب” ودفع عنه المبلغ المتوجب.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر، أمس الأحد، أنه بعد التغريدة التي نشرها سابقا حول اختفاء علامة التوثيق. ظهرت مجدداً مع تأكيد أنه مشترك في “خدمة تويتر بلو”.

وكتب قائلا ” ظهر أني اشتركت في خدمة تويتر بلو .. مع اني مشتركتش ..بس واضح أن أبو نسب ايلون ماسك حب يعمل معانا الواجب .. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه”.

وكان النجم الكوميدي أعلن أمس أنه لن يدفع مقابل التوثيق، كاتباً بشكل ساخر “بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. بيقولي أدفعله فلوس في علامة زرقا”. ومعلناً أنه استبدل الشارة الزرقاء بطفل ذهبي صغير.

يذكر أن الملياردير الأمريكي كان أعلن سابقاً موعد 20 أفريل الجاري، لإزالة جميع علامات التوثيق المجانية. من حسابات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، طالباً دفع مبلغ 8 دولارات مقابل تلك الخدمة.

إلا أن المنصة الشهيرة شهدت منذ بدء تطبيق هذا القرار حالة من الفوضى خلال اليومين الماضيين. بعد أن انتحلت عدة حسابات صفات حسابات أخرى، ووثقتها مقابل الدفع، قبل أن تعود الشركة لاحقا وتعالج المشكلة على ما يبدو.