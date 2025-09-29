بعد أن هدده بالقتل.. يتبرّأ من ابنه العاق في الجلسة ويترجى أن يعاقب أقصى العقوبة

واجه متهم موقوف في العقد الثالث من العمر، يدعى ” ب.عز الدين” عدة تهم تضمّنها ملفين جزائيين منفصلين، على خلفية فصلت فيهما محكمة الشراقة بالعاصمة، بتاريخ 20 جويلية 2025، بحكم قضائي تم بموجبه إدانته بـ3 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 الف دج، عن جُنحة السرقة والتحطيم العمدي لملك الغير والتهديد بالقتل، راح ضحيتها جاره بالحي المدعو “ب.ن”.

كما تم النطق بحكم قضائي ثانٍ، تم بمجوبه إدانة نفس المتهم بعام حبساً نافذاً عن جنحة التهديد بالقتل راح ضحيتها والده “ب.م”، في حين برّأت ذات الهيئة القضائية المتهم من جنحة التعدي على الأصول.

هذه التهم وجد المتهم نفسه متابع بها أمام الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر، بعد استئناف الأحكام القضائية السالف ذكرها من طرف وكيل الجمهورية.

وفي تفاصيل القضية الأولى، فقد كشفت مجريات المحاكمة، أن المتهم وخلال شهر جويلية المنصرم، قام بتهديد أحد سكان الحي، المدعو “ب.ن” بالقتل، بعدما قام بإحداث ثُقب في عجلات سيارته المركونة، وعلى إثره تقدم الضحية أمام مصالح الأمن لايداع شكوى، ومتابعة المتهم قضائيا.

وخلال مواجهة المتهم “ب.ع” من طرف القاضي بالوقائع المنسوبة إليه، أنكر نكرانا قاطعا ما نُسب إليه من تهم، مؤكدا بأنه لم يتعرّض لجاره بتاتا.

وفي قضيته الثانية المطروحة أمام ذات الهيئة القضائية، التي تقدم فيها والد المتهم لتأكيد الوقائع التي سردها امام مصالح الأمن في شكواه ضد ابنه المتهم، ليصرّح مجددا أمام هيئة المجلس، وبنبرة غضب شديدة، أنه قد ضاق ذزعا من تصرفات ابنه وتحمّلة لـ10 سنوات عسى أن يعدل من سلوكه لكونه مدمن على تعاطي المشروبات الكحولية، حتى وصل به الأمر بتهديده بالقتل، وهو الأمر الذي جعله يحسم الأمر وتسليم أمره للعدالة، لينال جزاءه.

وأشار الأب الضحية، أنه بيوم الوقائع وخلال شهر جويلية، كان ابنه تحت

تأثير الحكول، مثلما جرت العادة، إذ قام بتحطيم كل اثاث المنزل ثم تعدى عليه، بل و قام بتهديده بصريح العبارة مخاطبا إياه “طولت ولا قصرت قتيلتك على يدي” ولم يكتفِ عند هذا الحد، مضيفا الضحية أنه اسمعه كلاما خادشا لا يستطيع التلفظ به احتراما ووقارا للهيئة المجلس والحضور.

من جهته القاضي حاول أن يقف عند المشكل القائم بين الإبن المتهم ووالده، سعيا منه لإقامة الصُلح بينهما، أو نيل رأفة وعطف الأب الضحية، كي يعفو على إبنه المتهم، غير أن الأب بدى شديد الغضب والحزن على ابنه، رافضا الصفح عنه، معلنا أمام الحضور أنه “بريء من إبنه العاق”، مترجيا القاضي أن يعاقبه أقصى العقوبة حتى ينال جزاءه.

وأمام ما ورد من معطيات، التمس النائب العام بالجلسة تشديد العقوبة في حق المتهم، في حين تم إحالة المتهم القضية للمداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.