بعد أوامر رئيس الجمهورية بإنهاء مشكل تدفق الأنترنت.. وزارة البريد تتحرك

عقدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إجتماعا للنظر في مشكل تذبذب تدفق الانترنت، بعد يومين فقط من إصدار رئيس الجمهورية لأوامر تقضي بضرورة انهاء مشكل تدفق الانترنت، وإعداد تقرير مفصل عن هذا الوضع.

حيث كشفت الوزارة، في بيان لها، أن وزير البريد ابراهيم بومزار ترأس، اليوم الثلاثاء، لقاء مع المسؤولين الأوائل لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة.

اللقاء وحسب الوزارة جاء من أجل توحيد الجهود والعمل على تحسين الخدمات وتحسين سعة تدفق الأنترنت لصالح المواطنين.

حيث كان النقاش صريحا ومثمرا، وتم الوقوف خلاله على مختلف الانشغالات التي أبداها المتعاملون في سبيل توفير التدفق العالي و العالي جدا.

وذلك التزاما بمبدأ أن التعامل مع مختلف المتعاملين العموميين منهم و الخاص سيكون على قدم المساواة، مع استثمارهم الحقيقي في الجزائر، من أجل تحسين نوعية الخدمات و خلق مناصب الشغل.

وأعلن الوزير خلال الإجتماع عن تحرير حزمة من طيف الذبذبات بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، التي تعتبر موردا نادرا و ثمينا، من أجل وضعها تحت تصرف المتعاملين بغية تحسين الخدمات، بالتنسيق الوثيق مع سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية.