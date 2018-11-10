بعد أيام من الكوليرا.. شاهد حالة مستشفى “فرنس فانون” بالبليدة

تعرف مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرنس فانون في البليدة والضبط قسم الاستعجالات القلب والأعصاب حالة تعفن والرائحة الكريهة جراء تسرب كمية مياه الامطار.

مما أدى بالممرضين والاطباء وحتى المرضى وضع قطع قماش لامتصاص تلك المياه، كما أن بعض حالة مكاتب الاطباء لا تختلف كثيرا عن القاعة،حيث يلاحظ وجود تعفن بداخلها.

أما المراحيض فحدث ولا حرج، مما ينحر على كل هذا انتقال أمراض أخرى معدية وخطيرة على صحة ممرضين والعاملين بالمصلحة وأهالي المرضى،

حيث أن المصلحة تعيش على هذه الحالة منذ أشهر دون تحرك الجهات المسؤولة.