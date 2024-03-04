بعد أيام من تكريمه.. وفاة الفنان جميل برسوم

توفي فجر اليوم الإثنين الفنان المصري جميل برسوم، عن عمر يناهز الـ 70 عاماً، بعد أيام قليلة من تكريمه ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية.

وقال جميل لحظة تكريمه، إنه كان خائفاً من وفاته قبل الحصول على حقه في التقدير الفني.

وكتب رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك: “نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم. الذي أمتعنا جميعاً بأعماله الفنيّة الراقية. طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه”.

وكان الظهور الأخير لجميل برسوم من حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية. حيث تم تكريمه ضمن باقة من رواد العمل الفني،.

ومُنح الراحل جائزة الأب يوسف مظلوم وصرح وقتها قائلاً: “كنت خايف أموت قبل ما أتكرم”. وتابع قائلاً: “أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي.. أو كنت خايف أموت قبل ما أتكرم”.

وشارك جميل برسوم في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل “أوان الورد” عام 2000 و”تحت الوصاية” العام الماضي. وأعمال سينمائية أهمها “ولاد العم” في 2009، والفيل الأزرق.