بعد إبلاغه برسالة ماكرون إلى محمد السادس.. هكذا رد سفير الجزائر

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن السلطات الفرنسية قامت بإبلاغ الجزائر. عبر سفير الجزائر بباريس بنص الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي الى العاهل المغربي.

وعبر سفير الجزائر بباريس للسلطات الفرنسية عن الموقف الجزائري من هذه الخطوة. محذرا من تداعياتها وعواقبها الخطيرة.

وقد تم تضمين ركائز الموقف الجزائري من القرار الفرنسي، في نص البيان الرسمي الذي اصدرته الجزائر الخميس الماضي.

وبالامس، وبعد ان تم نشر نص الرسالة الفرنسية، أكدت الجزائر مجددا على موقفها من هذا التطور الخطير. وقررت سحب سفيرها بأثر فوري، وتخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي.