بعد إتصال هاتفي مع ماكرون.. الرئيس الأوكراني يعلن عن دعم عسكري وشيك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا. متحدثا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي على تويتر: “بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فاعل”.

وقبل هذا الإعلان بوقت قصير، دعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف. حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من الإجتياح الروسي.

كما كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لن تلقي السلاح. كما دعا زيلينسكي إلى عدم الاستسلام والدفاع عن كييف.

وظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، صباح اليوم السبت، في تسجيل مصور نشره على حسابه في “تويتر” يتحدث من وسط كييف من أمام مكتبه. حيث قال: “لن نلقي السلاح”. ودعا زيلينسكي إلى عدم الإستسلام والدفاع عن كييف. مشيرا إلى أنه باق في العاصمة الأوكرانية وأن الجيش لن يترك ساحة المعركة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الرئيس الأوكراني على مغادرة كييف. لتجنب الوقوع في الأسر أو القتل على يد القوات الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين، أن زيلينسكي رفض مغادرة البلاد. وتعهد بالبقاء مسؤولا عن حكومته رغم المخاطر الشخصية الجسيمة.

وكان زيلينسكي قد قال في خطاب سابق، إنه “الهدف المطلوب رقم 1 وعائلته هي الرقم 2″، مشيرا إلى أنهم يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا بتدمير رئيس البلاد. كما قال الرئيس الأوكراني أنه سمع تحذيرات من المسؤولين الأميركيين، حول المخاطر التي قد يواجهها.