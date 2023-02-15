بعد إتمام عملية البحث.. عودة فرقة الإغاثة الدولية للحماية المدنية من تركيا

وصلت في ساعات مبكرة من صبيحة اليوم الأربعاء الطائرة العسكرية التي تحمل على متنها فرقة الإغاثة الدولية للحماية المدنية عائدة من تركيا بعد إنتهاء المهمة.

وكانت الطائرة العسكرية تحمل 89 عونا للحماية المدنية بمختلف الرتب. والعتاد الخاص بالبحث والإنقاذ

كلاب مدربة تابعة للفرقة السينوتقنية.

وكان في استقبال فرق الإنقاذ للحماية المدنية الجزائرية العائدة من تركيا وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد. وكذا المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف.