بعد إتهامه بالإعتداء الجنسي.. الجزائري شعبان يرضخ لضغط الفرنسيين!

رضخ الجزائري سعيد شعبان، للضغوطات التي فُرضت عليه منذ أسابيع في فرنسا، وهو المُتهم بالإعتداء الجنسي من طرف أربعة نسوة.

وأعلن أفضل إداري في الليغ 1 للعام الماضي، بأنه قرر وضع رئيس مُنتدب، ليُسير المرحلة القادمة داخل ناديه أونجي.

وجاءت هذه الخطوة، في وقت كان الرجل الأول في “السكو”، يرفض هذه الفكرة تماما في الفترة الماضية.

ولكن إستمرار التحقيقات ضده، ومُطالبة الجميع بعدم ربطه إسمه مع الفريق الذي يمتلكه جعله يُغير موقفه.

يُشار بأن شعبان، مُتهم من طرف أربع عاملات داخل ناديه بالإعتداء والتحرش الجنسي.