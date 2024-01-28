بعد إجراءه عملية جراحية.. هذه الحالة الصحية للملك تشارلز الثالث

أمضى الملك تشارلز الثالث، الذي خضع الجمعة لعملية جراحية في البروستاتا. يومه الثاني السبت في إحدى العيادات في لندن. حيث استقبل زيارة من زوجته كاميلا.

ووصل الملك البالغ من العمر 75 عامًا، صباح الجمعة، برفقة كاميلا، إلى عيادة لندن، حيث ترقد كيت. زوجة ولي العهد الأمير ويليام، في المستشفى أيضًا، والتي خضعت لعملية جراحية في البطن الأسبوع الماضي.

وبعد فترة وجيزة من جراحة تشارلز، أخبرت الملكة الأشخاص داخل العيادة بعد ظهر الجمعة أن تشارلز “في حالة جيدة”. وفقًا لوسائل الإعلام البريطانية. ولم يتم تحديد متى سيتم إصداره.

أعلن القصر الأسبوع الماضي عن تشخيصه لتضخم البروستاتا. من أجل تشجيع الفحص لهذا المرض الشائع جدًا لدى الرجال في عمر معين وغير خطير بشكل عام.

وأصر القصر على الطبيعة الروتينية لهذا الإجراء الذي يؤثر على “آلاف الرجال كل عام”.

وألغى تشارلز الثالث، الذي خلف إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022. عدة ارتباطات عامة الأسبوع الماضي للراحة.

وسيتعين عليه أن يمضي، بعد العملية، “فترة قصيرة” من النقاهة، لم يتم تحديد مدتها.

ودخلت الأميرة كيت، 42 عاما، إلى المستشفى منذ 16 جانفي في عيادة لندن. ولم يتم الكشف عن الحالة المرضية التي تعاني منها.

وأكدت خدمات الزوجين الأميرين أن العملية الجراحية في البطن تمت “بنجاح” وطالبت باحترام حياته الخاصة. مطالبة “بالحفاظ على سرية معلوماته الطبية الشخصية”. المعلومة الوحيدة التي سمح النظام الملكي بتسريبها: أنه ليس سرطانًا.